Architectenbureau Van Löben Sels is een klein architectenbureau gevestigd in Amersfoort. Het bureau is opgericht in 1987 en kent een gevarieerde opdrachtenportefeuille met projecten in woningbouw en utiliteitsbouw, zowel nieuwbouw als renovatie en restauratie.

Het accent ligt hierbij op de bestaande omgeving; invullingen in historische binnensteden, het verbouwen en uitbreiden van alle soorten gebouwen, herbestemmingen en restauratie. Het bureau heeft veel ervaring in de particuliere sector. Vele verbouwingen en uitbreidingen van al of niet monumentale woonhuizen zijn samen met de eigenaar bedacht en gerealiseerd. Het directe contact met de gebruiker, zijn of haar ideeën omtrent het leven in en om het gebouw geeft ons plezier in het werk en leidt vaak tot verrassende oplossingen.