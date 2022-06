Ontwerpen is een interactief proces tussen de opdrachtgever en de architect.

De basis voor een concept wordt bepaald door de site, de omgeving, de oriëntatie, de stedenbouwkundige voorschriften,… gecombineerd met de persoonlijke wensen van de opdrachtgever. We vertalen het concept in een functionele architectuur waarbij we streven naar een constructieve en economische haalbaarheid. A2S streeft ernaar door een duidelijke communicatie met de bouwheer telkens tot een uniek architecturaal project te komen waarin conceptuele zuiverheid zegeviert. In elk project wordt de nadruk gelegd op eenvoud, functionaliteit, licht en ruimtelijkheid. Bouwen of verbouwen moet een meerwaarde bieden zowel vanuit esthetisch als vanuit praktisch oogpunt. Als architect begeleiden we u doorheen het gehele bouwproces.