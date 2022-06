DO&CO Decorators is specialist in behang, verf, gordijnen, stof, interieur en woonaccessoires.

DO&CO Decorators is exclusief dealer van internationale merken zoals: Farrow&Ball, Mulberry Home, Sanderson, Cole&Son, Harlequin, Scion, Emma Bridgewater, Mariska Meijers, Morris&Co, Sheila Coombes, Nature Deco, Indivipro, Painting The Past, Erik Kuster, Marcel Wolterinck, Titley&Marr, Robert Allen, GP & J Baker, Gaston Y Danièla, Sandberg, Designs of the Time, Les Passementeries de L'ille de France. Als je onze winkel in de Oude Poort van Buren binnenstapt wordt je ondergedompeld in de wereld van het interieur. Je ervaart kleuren, stoffen, materialen en texturen. Onze winkel is een inspiratiebron.

Over DO&CO Decorators. Mijn naam is Dorine Grimberg van DO&CO Decorators en ik ben interieurontwerper. Na jaren over de wereld te hebben gereisd ben ik gestart met DO&CO Decorators. Al mijn indrukken, opgedaan tijdens mijn reizen, zijn mijn inspiratiebron. Het helpt ook klanten beter te begrijpen en te begeleiden naar een interieur waar ze blij van worden.

Kom naar de winkel in Buren, geopend van dinsdag t/m zaterdag. Heb je een vraag over bijv. verf of je interieur neem contact met ons op: 0344576454 / 0652432880 of stuur een E-mail: info@doenco.nl