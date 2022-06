Je huis moet als thuis voelen. Een fijne plek waar je je kunt ontspannen en lekker kunt terugtrekken met jouw gezin na een dag werken. Een huis waar je met hetzelfde gemak met veel plezier vrienden en familie kunt ontvangen. Een huis dat past bij jou en jouw leefstijl. Bij casa&co. kun je terecht voor een onafhankelijk persoonlijk interieuradvies. Samen ontwerpen we waar je naar zoekt: een creatief interieurplan waarin je je thuis voelt. Kenmerkend voor mijn werk is dat ik graag verschillende stylen mix en niet bang ben voor het toepassen van kleur.

Naast het geven van interieuradvies help ik gemotiveerde huizenverkopers bij het goed presenteren van hun te koop staande woning. casa&co. is gespecialiseerd in het inrichten van lege en gedateerde woningen met decormeubels van karton. Daarmee krijgt de woning sfeer en laten we de mogelijkheden van de woning zien. Dat levert niet alleen meer kijkers op, maar ook een snelle verkoop tegen de beste prijs.