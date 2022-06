SUCCES MAAK JE SAMEN

Samen met onze opdrachtgevers creëren we krachtige panden met een positieve uitstraling richting de omgeving en haar gebruikers. LIAG heeft sterke affiniteit met het realiseren van duurzame integrale huisvestingsoplossingen waarbij er ook rekening wordt gehouden met de totale levensduur van een gebouw. Functionaliteit, het gebouwgebruik inclusief de gebouwexploitatie en de gebruiker staan hierin centraal.

GELUK VAN DE GEBRUIKER STAAT CENTRAAL

LIAG heeft een typische werkwijze, en als product hiervan inspirerende gebouwen en daarmee enthousiaste gebruikers.

Een gebouwde omgeving met een eigen karakter draagt bij aan een herkenbaar, aangenaam leef- en werkklimaat. Wij creëren een omgeving waarin de gebruikers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het geluk van de gebruikers vormt voor ons het uitgangspunt. De gebouwen ondersteunen het functioneren en welbevinden van alle gebruikers maximaal. Hierbij wordt rekening gehouden met menselijke maat en schaal, sociale veiligheid en openbare ruimte. Wij kiezen voor samenhang in architectuur, van interieur tot stedenbouw.

BUREAU MET GESCHIEDENIS

In 1919 opgericht door architect Dirk Roosenburg,

maakten we snel naam met de Philips lichttoren, het

hoofdkantoor van Philips in Eindhoven, de Paviljoen

tentoonstelling in Brussel en het KLM-gebouw in Den Haag. Kleinzoon Dirk Roosenburg voegde hier vanaf 1990 vele schoolgebouwen aan toe. In ons 95 jarig bestaan heeft LIAG al meer dan honderd onderwijsgebouwen gerealiseerd en daardoor een enorme kennis en ervaring opgebouwd.

Om ontwikkelingen te kunnen volgen en initiëren en daarmee tot de top van het vakgebied te blijven behoren komt er elke tien jaar een nieuwe partner bij. Op die manier kan opgedane kennis en ervaring doorgegeven worden en worden nieuwe invloeden geïntegreerd. Met partners die elkaar opvolgen blijft de ervaring voor alle opdrachtgevers beschikbaar. Zo bouwt het architectenbureau voort op jarenlange samenwerking.

PASSIE VOOR HET VAK

LIAG is een integraal werkend architectenbureau. Samen met de opdrachtgever behalen wij het maximale resultaat binnen de geformuleerde kaders en ambities. De professionaliteit van LIAG is in de praktijk zichtbaar in alle fasen van het ontwerp- en bouwproces. Wij hebben niet alleen veel kennis van zaken, we zijn ook gepassioneerd voor ons vak en enthousiasmerend in de samenwerking met opdrachtgevers en gebruikers. Want wat uiteindelijk telt is dat de architectuur een wezenlijke bijdrage levert aan datgene wat onze opdrachtgevers en gebruikers willen bereiken.

DUURZAAM BOUWEN

Rekening houden met alle belanghebbenden: de gebruiker, de eigenaar, de gemeenschap, het milieu en de tijd.

Energiezuinig en milieuvriendelijk ontwerpen en bouwen is sterk in de organisatie van LIAG verankerd. Toegepaste duurzaamheid leidt tot een veilig, prettig en met name gezond klimaat dat het milieu ontlast en uiteindelijk ook minder kosten veroorzaakt. Door middel van hoogwaardige architectuur geven wij antwoord op de sociale, economische en duurzame uitdagingen van deze tijd. Wij zijn pas echt geslaagd als na de realisatie van de ingreep de omgeving in alle opzichten beter af is dan voorheen.