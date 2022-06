Mei architects and planners is een internationaal opererend architectenbureau met veel expertise op het gebied van herbestemming. Het werk van Mei architects and planners is veelvuldig gepubliceerd en bekroond.

Als ondernemend en kennisintensief bureau richt Mei zich op ontwikkeling en vernieuwing in de architectuur. Het bureau werd in 1994 opgericht door architect Robert Winkel en is gevestigd in Rotterdam. Mei is vooral bekend van herbestemmingsprojecten zoals het Jobsveem, De Fabriek en Fenix I in Rotterdam. Ook heeft het bureau aansprekende nieuwbouwprojecten op zijn naam staan, zoals de Rotterdamse Schiecentrale 4B, woontoren De Verkenner in Utrecht en het nieuwe McDonald’s paviljoen aan de Coolsingel in Rotterdam. Daarnaast maakt Mei stedenbouwkundige ontwerpen, waaronder dynamische masterplannen voor Nantes, Londen en het Noorse Moss Verket.

Mei verdiept zich graag in zaken. De ontwerpers kennen de wet- en regelgeving als hun broekzak en Robert Winkel beschikt – als jarenlang lid van de Rotterdamse Commissie Welstand – over een rijke kennis van het Welstandsbeleid. Dit biedt een uitstekende basis voor de meest complexe projecten. Het is voor Mei vanzelfsprekend om in de geschiedenis te duiken om te komen tot natuurlijke vormen van vernieuwing, geïnspireerd op oorspronkelijke kwaliteiten. Van deze aanpak getuigt de grote variatie aan herbestemmingsprojecten, waaronder een reeks restauraties van Rijks- en Gemeentelijke monumenten. Voorbeelden zijn het Kaaspakhuis in Gouda, het Jobsveemin Rotterdam, de Brug der Zuchten in Schiedam en het vernieuwen van Rijksmonument de Lijnbaan in Rotterdam.

Op technisch gebied laat Mei zich graag uitdagen tot het ontwikkelen van creatieve oplossingen in de vorm van nieuwe producten en toepassingen. Voorbeelden zijn de geperforeerde stalen platen voor de Kaboutergarage in Almere, en de composieten aanhangbergingen en een doorvalbeveiliging van geweven roestvrij staal voor de Schiecentrale 4B.

Vóór alles is Mei geïnteresseerd in de gebruiker van zijn projecten. Welke mogelijkheden heeft de architectuur deze gebruiker te bieden, welke nieuwe vergezichten en welke sociale interacties? In de ontwerpen van Mei staat de mens centraal. Met hun ruimtelijke opzet en routing regisseren de gebouwen ontmoetingen tussen de gebruikers. Op die manier werken de gebouwen als een katalysator voor de community in het gebouw en daarbuiten.

Kenmerkend voor Mei is de nieuwsgierigheid en het open vizier waarmee het bureau opdrachten, partners en contexten tegemoet treedt. Om denk- en daadkracht verder te vergroten, gaat Mei allianties aan met allerlei partijen uit het veld. De kennis die onderweg wordt opgedaan, deelt het bureau graag. Mei ruimt daarom serieus tijd in voor het uitdragen van kennis door middel van lezingen, workshops en rondleidingen.

Robert Winkel is de energieke voorman van een team van ontwerpers en deskundigen. Als hoofdontwerper is hij de motor achter alle projecten van het bureau. Hij is initiatiefrijk en ondernemend zowel binnen het bureau als daarbuiten. Zo was hij een van de oprichters van Archined.nl, het eerste webadres voor ontwikkelingen in de Nederlandse architectuur. Een ander initiatief van zijn hand is Intender.net, een website voor het publiceren van ontwerpen die werden gemaakt in het kader van prijsvragen en architectenselecties.Mei architects and planners is lid van de BNA.