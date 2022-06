Krachtige ontwerpen met een heldere vormtaal, die zijn omgeving niet domineert, maar verrijkt. Dick van Aken Architectuur ontwerpt hoogwaardige architectuur- en interieurprojecten voor de toekomst, gestoeld op duurzame concepten, helder en flexibel.

Ontwerpen maken doen we niet alleen. Samen met opdrachtgevers, gebruikers, adviseurs en bouwers bedenken we oplossingen, maken we nieuwe omgevingen, gebouwen en interieurs en daarmee verhalen waarin we verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden. Door zorgvuldig materiaalgebruik en duurzame energieconcepten maken we een verantwoorde gebouwde omgeving. Onze ontwerpen zijn tijdloos en staan open voor de toekomst. Je verantwoordelijkheid nemen voor materiaal- en energietoepassingen en plezier hebben in architectuur gaat wat ons betreft heel goed samen. Wij werken aan een grote diversiteit aan opgaven met verschillende schaalniveaus en complexiteit, voor particulieren en professionele opdrachtgevers.