Bij Harvink hebben wij zo onze eigen ideeën over wat meubeldesign echt de moeite waard maakt. Voorop staat daarbij het vakmanschap en de passie waarmee bij Harvink ruim 30 jaar designmeubelen worden gemaakt. Alles in eigen huis, van frame tot stoffering met de hand geproduceerd. Mooie sympathieke meubels, die nét even anders zijn. Omdat wij houden van een tikje eigenzinnig. En omdat onze klanten héél veel zelf te kiezen hebben.