Mijn ontwerpen bestaan uit rechte of gebogen lijnen, en vaak uit een combinatie van de twee. Door heldere glassoorten met een verschillende structuur te gebruiken tracht ik zo min mogelijk licht te verliezen. In combinatie met enkele kleine kleuraccenten resulteert dit in interessante effecten.

Door verschillende glassoorten te gebruiken creëer ik een artglas waarnaar én waardoor je kunt kijken. Zo kan bij een grote glaspartij de volledige transparantie worden beperkt door zones te bepalen waar er inkijk mag zijn en waar niet. Door de veranderende lichtinval tijdens de dag veranderen ook de kleur en de intensiteit van het artglas. Dit bepaalt in grote mate de sfeer in de ruimte. Mijn doel is leef- en werkruimtes zo aangenaam mogelijk te maken. Met een gezonde hoeveelheid licht kun je je te allen tijde terug opladen, en uit de energie die kleuren uitstralen kun je de nodige inspiratie putten.

Mijn onderneming, Artglas, staat voor “artistieke glaspanelen”. Artglas heeft een brede ervaring opgebouwd in het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van artistieke glaspanelen, hoofdzakelijk volgens de glas-in-loodtechniek. Het artglas kan ook tussen een dubbele beglazing worden geplaatst. Deze toegepaste vormgeving is geschikt voor verschillende omgevingen en situaties, zowel voor woningen als voor bedrijven. Artglas kent de mogelijkheden en de beperkingen van het glas door en door. Hierdoor kunnen we onze klanten bijstaan met geschikt advies.

De troef van Artglas is de unieke combinatie van het ambachtelijke vakmanschap met artistieke hedendaagse ontwerpen. We streven naar technische perfectie bij elke realisatie.