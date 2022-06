WillemsenU is een bureau voor hedendaagse architectuur met oprechte aandacht voor de gebruiker. Wij maken al 25 jaar graag samen met u hoogwaardige ontwerpen, een goede dialoog vinden wij een belangrijke voorwaarde voor een geslaagd gebouw.De context waarin gebouwen staan vormt altijd het uitgangspunt voor onze ontwerpen. Dat kan net zo goed een prachtig landschap zijn als een drukke stad. Wij willen geen iconen maken, maar tijdloze gebouwen die mensen inspireren en raken. Onze ontwerpen gaan als vanzelfsprekend op in hun omgeving, maar we vinden het ook belangrijk dat ze echt iets toevoegen. Ze zijn onderscheidend en geven een nieuwe betekenis geven aan de plek waar ze komen te staan.