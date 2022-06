MIR architecten, in 2000 opgericht door Claudia Schmidt, is een europees

team met een breed spectrum van ervaring, kennis en talent. In 2013 is Vincent Kuijer toegetreden tot de directie. Claudia Schmidt is een uniek ontwerptalent en valt op door een trefzeker gevoel voor de poëzie van constructie en materiaal. Haar architectuur is puur, krachtig en oprecht.

Vincent Kuijer is een creatieve teamspeler, en verbindt hiermee het vinden van ontwerpoplossingen en formuleren van een heldere visie binnen complexe processen.

Samen ontwerpen en adviseren MIR architecten in het volledige spectrum van de ruimtelijke opgave, en op alle schaalniveaus, van interieur tot stedenbouwkundig plan.