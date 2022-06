Interieurconsultant. Meer rust, balans en vitaliteit in je huis, je business en in je leven met HomEnjoyness™. Mijn HomEnjoyness™ methode is een combinatie van:

stijlvol en praktisch interieuradvies, met je eigen en/of nieuwe spullen, intuïtie, common sense, klassieke feng shui

Je stemt jouw interieur af op wat jij nodig hebt. Of je nou een eigen werkhoek, een gezellige ruimte voor al je vrienden of een goede slaapplek voor je kind wenst

VERLANG JIJ NAAR…

Een interieur dat ‘klopt’? Een indeling die bij jouw karakteristieke huis past? Een huis waar je tot rust komt? Een eigen plek om te werken of energie op te doen? Balans in je interieur en in je (gezins)leven? Een interieur dat afgestemd is op jou, je huis en de omgeving waarin je woont?

Dan kan ik je helpen.

