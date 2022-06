Knijpertjes.nl bied u alles op het gebied van (gepersonaliseerde-) houten knijpers, relatiegeschenken, etalagemateriaal, originele cadeaus, magneetknijpers, geboorteknijpers, bedankjes en meer. Al onze producten van het merk Knijpertjes zijn in eigen beheer bedacht en ontworpen. In Brabant, met passie en een eigen verhaal! Van miniknijpers tot grote houten knijpers, kleine of grote oplages, gepersonaliseerd met bedrukking of gravure, alles is mogelijk!

- Symbool voor verbondenheid -

Een knijper is verbonden door één stevige veer. Wanneer je een knijper uit elkaar haalt kunnen de onderdelen los van elkaar niets. Ze hebben elkaar nodig om sterk te staan. Zoals in een relatie waarin beide partijen elkaar nodig hebben en versterken.

Neem een kijkje in de wereld van Knijpertjes.nl en laat je inspireren!!

Voor vragen en meer informatie neem gerust contact op. We denken graag met je mee!