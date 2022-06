Newas uit Buren is gespecialiseerd in de ontwikkeling van zit- en ligconcepten met een bijzondere ontspannende werking. De techniek is gebaseerd op de positieve en ontspannende effecten van laagfrequente geluidsgolven en wordt binnen de zorgsector al succesvol ingezet. De techniek is nu nieuw toegepast in een modern design vormgegeven stoel.

Meer over de Vita Sentation

De nieuwe VITA Sentation ziet er misschien uit als een gewone luie relaxstoel, maar dat is hij niet! Eigenlijk is niets aan de stoel gewoon. Het is een stoel met een bijzonder hart. Ingebouwd en volledig aan het oog onttrokken schuilt nieuwe FPS apparatuur. Een technologie op basis van geluidtrillingen. FPS staat voor Frequency Physio Support en is gebaseerd op de stimulerende én herstellende werking van laagfrequente geluidsgolven. Deze hoort u niet, maar de trilling ervan voelt u wel en de resultaten zijn meer dan bijzonder!

Ontspanning van lichaam en geest is het sleutelwoord. Met de techniek van de VITA Sentation worden via een tablet, programma’s aangestuurd, die resulteren in diepe ontspanning én tegelijkertijd fysieke klachten effectief kunnen behandelen. Een programma duurt tussen de 12 en 40 minuten. Er kan worden gekozen uit activerings- en ontspanningsprogramma’s en uit specifieke programma’s voor b.v. klachten in de nek, schouder, heup en onderrug en bij slaapproblemen. Het rendement kan, door aanpassing van de kracht van de golven tijdens een sessie, verder worden opgevoerd. Zo personaliseert u eenvoudig uw eigen ontspannings- en behandelmomenten. Gewoon binnen uw eigen woonomgeving of bij u op kantoor!

Maximale aandacht is besteed aan het design van de stoel, het zit- en ligcomfort, de bekleding én de bediening. Een stijlicoon, die perfect past in ieder interieur, klassiek of modern. Hij staat ‘als een huis’ in iedere omgeving en nodigt u uit om plaats te nemen. Voor het lezen van een boek, het luisteren naar uw favoriete muziek en het kijken naar een film of tv-programma.