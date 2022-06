Het Amsterdamse bureau LEVS architecten werd opgericht in 1989 en is gevestigd in een prachtig pand aan het water bij het Oostelijk Havengebied. De partners van LEVS – Marianne Loof, Adriaan Mout en Jurriaan van Stigt – en een team van 25 mensen werken in een atelierachtige omgeving aan uitdagende en gevarieerde opgaven. De projecten lopen uiteen van woningbouw en utiliteitsbouw tot stedenbouw; met combinatieprojecten, bijzondere opgaven in de zorg en de culturele sector en ook herbestemming en renovatie.

LEVS architecten combineert ambitie met realisme, karakteristieke gebouwontwerpen met goede en fijne (woon)plattegronden, aandacht voor het geheel met oog voor het detail. Onze ambitie is om gebouwen te maken waarin mensen fijn werken en wonen in een omgeving die mensen verbindt.