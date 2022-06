MA2 is een klein architectenburo met ruime ervaring. De eigentijdse en soms eigenzinnige ontwerpen zijn herkenbaar aan eenvoud, helderheid en ruimtelijkheid.

Bij MA2 staat de architectuur in dienst van de opdrachtgever: de individuele wensen en het budget zijn bepalend. Elk ontwerp is een uitdaging, zowel voor de architect als voor de opdrachtgever. U kunt bij MA2 terecht voor alleen een schetsontwerp, maar ook voor het leveren van bestektekeningen, het maken van een technische omschrijving of het aanbesteden van het werk bij een of meerdere aannemers.MA2 kan ook zorgdragen voor een goede communicatie tussen alle partijen door bijvoorbeeld het voeren van bouwvergaderingen.