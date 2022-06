Sfeer, rust en ruimtelijkheid zijn de uitgangspunten voor mijn interieurontwerpen. Met passie en oog voor detail ontwerp ik prachtige en persoonlijke interieurs op maat voor zowel de particuliere als de zakelijke markt.

Hoe bijzonder is het om te wonen of werken in een ruimte waar je je helemaal prettig voelt. Graag ondersteun ik je hierbij. Ik vertaal levensstijl, werkzaamheden en specifieke wensen naar het voor jou ideale interieur. Een interieur op maat en wat bij jou past. Van een inrichting voor oude, karakteristieke panden tot moderne woningen en kantoren. Ook voor een sfeervolle horecagelegenheid of een trendy winkel kun je mijn hulp inschakelen. Of puur en alleen een meubelontwerp, re-styling van een ruimte of een uitgebreid lichtadvies. Ik ondersteun je hierbij graag. Ik ben een bevlogen interieurvormgever met een verfijnde smaak, deskundigheid en bovenal een groot inlevingsvermogen. Mijn stijl is een eclectische mix van tijdloos, modern design in combinatie met karakteristieke elementen. Een van mijn krachten ligt in de combinatie van het ontwerpen van nieuwe meubels en het toepassen van interieurbouw op maat. Altijd in overleg met jou om samen tot het beste resultaat te komen.