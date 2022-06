Ruimte voor Leven

In de visie van Ruimte voor Leven staat de mens en zijn leefomgeving centraal. Architectuur gaat over het creëren van ruimten die gezond en inspirerend zijn om in te wonen, te werken en te leven. Ruimte voor Leven maakt ontwerpen voor nieuwbouw, verbouw, interieur en restauratie voor particuliere woningen en kleinschalige utiliteitsbouw, waarbij maatwerk voorop staat.

Ecologisch bouwen

Ruimte voor Leven is gespecialiseerd in ecologische bouwen, waarbij duurzaamheid en een gezonde leefomgeving hand in hand gaan, met actuele kennis en ervaring op het gebied van energiebesparing, energieneutraal bouwen en het toepassen van biobased en recyclebare materialen.