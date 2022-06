De Haan Architectuur

Wie zijn wij

De Haan architecten is een jong en dynamisch bureau die gespecialiseerd in woningbouw en utiliteitsbouw, een architectenbureau met alle disciplines in huis. Naast architecten zijn er specialisten op het gebied van projectmanagement, kostendeskundigheid, interieurarchitectuur en stedenbouw. Dit vormt een stabiele basis, met gedegen kennis om een kwalitatief goed ontwerp neer te kunnen zetten.

Onze visie

De klant staat centraal. Bij het uitvoeren van een opdracht zien wij ons als één van de partners van de opdrachtgever. Hierbij staan de wensen en doelstellingen van de opdrachtgever centraal. Het bureau ziet zichzelf dan ook verantwoordelijk om deze wensen en doelstelling op de juiste manier te verwerken in het ontwerp. Gedurende de ontwerpfases opereert het bureau op verschillende schaalniveaus; van stedenbouwkundige schaal tot en met het interieurontwerp. Daarbij is het belangrijk om creativiteit, maakbaarheid en budget op elkaar af te stemmen. Naast deze werkwijze is een goede communicatie met opdrachtgever en betrokken partijen minstens zo belangrijk en wordt goed contact als een verrijking van het werkproces gezien.

Alles onder één dak

De Haan is een breed georiënteerd architecten en ingenieursbureau gespecialiseerd in huisvestingsvraagstukken en bouwsystemen. Wij beschikt over ruime bouwkundige kennis en ervaring en zijn in staat bouwplannen van klein tot groot te realiseren van initiatief tot en met de uitvoering. Ons werk bestaat uit het ontwerpen, construeren, tekenen, organiseren, calculeren en managen van economisch en efficiënt realiseerbare gebouwen. In onze opdrachten streven wij naar schoonheid, functionaliteit, en duurzaamheid. Daarnaast is een slimme constructie en bouwmethode belangrijk voor het kostenbewust ontwerpen. We maken gebruik van geavanceerde technieken zoals BIM (bouwinformatiemodel), LEAN-procesbeheersing en Cloud computing. Hierdoor neemt de efficiëntie toe en de faalkosten af. Bovendien bieden wij u, als opdrachtgever, een realistisch beeld van uw bouwopgave, zowel visueel als financieel.

Duurzaamheid

Ons doel van duurzaam ontwerpen is bij het ontwerpen zoveel mogelijk met duurzaamheid rekening te houden. Dat betekent, het zoveel mogelijk vermijden van negatieve gevolgen voor het milieu, met behulp van doelmatig architectuur en het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen. Al zijn technische aspecten van belang, nadrukkelijk betrekken wij ecologische, economische en sociale aspecten bij het ontwerp en zoeken wij naar een balans.Wij luisteren naar de wensen van onze opdrachtgever en vertalen deze naar een realiseerbaar bouwproject met een duurzaam karakter. Onze architect en ontwerpers zijn u graag van dienst bij het maken van een verantwoord en persoonlijk ontwerp.