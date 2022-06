In elke opdracht probeert TenBrasWestinga door onderzoek en analyse eerst de werkelijke probleemstelling te vinden. De ontwerpen zijn gebaseerd op de typerende eigenschappen van de vaak complexe locaties en op de unieke aspecten van elke opgave. De ruimtelijke opzet wordt tegelijkertijd vanuit de stedenbouwkundige schaal en vanuit het interieur ontwikkeld. Ruimtelijke gebruikskwaliteit, belevingswaarde en de voor elk project eigen vormgeving worden stapsgewijs bepaald in samenhang met functionaliteit, bouweconomische en bouwfysische aspecten. Dit gebeurt in parallel werkende teams waaraan gebruikers, adviseurs en vaak ook bouwers deelnemen.

Ervaring met (Rijks-)monumenten in historische stadscentra leverde het bureau een reeks interessante opdrachten op voor cultuurgebouwen en herbestemmingen, zoals de gecombineerde uitbreiding van de Stadsschouwburg en de Melkweg in Amsterdam, de transformatie van een voormalige electriciteitscentrale in Dordrecht tot cultuurcentrum, de herbestemming van het Vondelparkpaviljoen in Amsterdam, de uitbreiding van Schouwburg de Lawei in Drachten, renovatie en verbouw van theaters in Leiden, Alkmaar, Steen wijk en Tiel, de verbouw en uitbreiding van poppodium Hedon in Zwolle en de renovatie van museum Flehite in Amersfoort en Kasteel Groeneveld in Baarn.

Vernieuwende (woon)concepten in de zorg leidde tot de vernieuwbouw en uitbreiding van Huize het Oosten in Bilthoven, de verbouw tot appartementencomplex van de Josephkerk in Hilversum, een woon(-zorg)complex in Rheden en de verbouw van het voormalige gemeentehuis in Laren tot gezondheidscentrum.

Ons bureau wordt steeds meer gevraagd voor interieurs , zoals de inrichting van bibliotheken in Rosmalen, Hoogvliet en Almere, de theaters in Drachten en Tiel en de tentoonstelling voor de expositie 400 jaar RuG.

TenBrasWestinga heeft een open ontwerphouding, waarin onze architectonische ambitie even belangrijk is als de bruikbaarheid en de wensen van de opdrachtgever en toekomstige gebruikers.

Architectuur, interieur en stedenbouw zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. TenBrasWestinga ontwerpt van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Zo proberen we de openbare ruimte tot in het gebouw door te trekken en andersom. Door stedenbouw en interieur bij de architectuur van een gebouw te betrekken, ontstaat de meerwaarde die het verschil maakt.