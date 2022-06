( Ver) Bouwen zonder zorgen

Denkt u aan bouwen of verbouwen? Of neemt u meteen uw hele woning onder handen ? Kom eerst eens praten met interieurarchitect Helga Spaey. Zij brengt comfort én sfeer in uw woning. Met een strakke planning en binnen uw budget.

Helga Spaey zelf neemt u tijdens uw hele project bij de hand. Van uw prille wensen en ideeën tot de oplevering. Schakel haar in voor kleine renovaties, of voor uw nieuwbouw – of verbouw- projecten.

Stijlvol zonder stijl

Elk project vraagt een aparte aanpak én stijl. Uw wensen over wonen, gebruiksgemak en comfort zijn het vertrekpunt. Daarmee gaat Helga aan de slag, tot u zich helemaal kunt terugvinden in de plannen.

De technische mogelijkheden en uw budget worden hierbij echt niet uit het oog verloren. Slim verbouwen brengt geld op !

Van plan tot aanpak

“Helga interieur – architectuur” stemt uw wensen en mogelijkheden perfect op elkaar af. De ambitieuze aanpak en een prima samenwerking met een architecten bureau, maken dat er een ijzersterke project coördinatie is.

Heeft u vragen en opmerkingen. Helga is uw centrale aanspreekpunt.

Doordat Helga goed plant en een beroep doet op haar uitgebreide netwerk van vakmannen, wordt alles in goede banen geleid.

“Helga interieur – architectuur “staat voor kwaliteit, professionaliteit, een correcte prijs en stipte uitvoering !

Zo bouwt of verbouwt u zonder zorgen.