M I X architectuur bv is een architectenbureau dat in 2005 is opgericht door Reinier Ubels (1964) en Jorrit Blom (1968).

Onze kracht is de integrale benadering. De complexiteit van het huidige bouwen resulteert veelal in gefragmenteerde deeloplossingen. Door onze individuele kennis en vakmanschap te combineren creëren we een brede basis. Vanuit deze basis ontwikkelen wij, per opgave, een totaalvisie waarbij architectuur en stedenbouw, gevoel en verbeelding en ontwerp en techniek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Onze inspiratie vinden wij vooral op de locatie. Wij proeven de sfeer en reageren hierop. Gebouwen smelten samen met de omgeving en krijgen, hoe uitgesproken ook, een soort vanzelfsprekendheid.

Onze architectuur is niet dogmatisch. Vanuit een herkenbare, inventieve benadering zoeken wij elke keer weer naar een eigen insteek die past bij de opgave. Wij leggen verbanden en zoeken de verbeelding wat resulteert in een eigen verhaal. Vernieuwend maar toch vertrouwd.

Onze aanpak is doelgericht. Wat wij ontwerpen willen wij ook bouwen. Snel en slagvaardig zoeken we naar de juiste mogelijkheden op de juiste plek.

Onze presentatie is herkenbaar door sfeervolle schetsen en verbeeldingen. Schetsend groeit er een verhaal dat tastbaar wordt.