HVE architecten onderscheidt zich door een grote mate van betrokkenheid in het ontwerp- en bouwproces. Met veel passie, creativiteit en vakbekwaamheid wordt samen met opdrachtgever en gebruiker gezocht naar een kwalitatief hoogwaardige architectuur, waarin de gebruiker in een passende en inspirerende omgeving kan verblijven.

HVE architecten b.v. is een ontwerpatelier dat zich bezig houdt met stedenbouw, architectuur en hergebruik. Op basis van een analyse van programma en locatie wordt de essentie van de opgave vertaald in een heldere ruimtelijke structuur, waarbij een zorgvuldige materiaalkeuze en detaillering een grote rol spelen bij de kwaliteit van de architectonische verschijningsvorm. Het hergebruik- en restauratieconcept wordt gebaseerd op een analyse van de historische ontwikkeling van het gebouw. Door eigentijdse toevoegingen als zodanig herkenbaar te ontwerpen, is de geschiedenis van het gebouw duidelijk leesbaar en krijgt het een rijkheid en gelaagdheid. _______________________________________________________________________________________________________ HVE architects stands out by a high level of involvement in the design and construction process. Together with our clients we work with great passion, creativity and skills towards a high-quality architecture in which the user can find an appropriate and inspiring environment to stay.