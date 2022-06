Wij houden ons al meer dan 40 jaar bezig met het maken van betaalbare, duurzame gebouwen en het verduurzamen van bestaande gebouwen.Dit betekent voor ons dat de architectuur die wij maken dienend is voor de gebruiker. Dit verhaalt zich in o.a. in een goed functionerend gebouw waar de gevels op het gebruik zijn afgestemd. Veel daglicht en uitzicht zijn hiervan een logisch gevolg. Afdoende zonwering zodat een comfortabel binnenklimaat ontstaat zonder het gebruik van veel technische installaties zorgen voor een duurzaam gebouw.FD architecten stelt een groot belang in de samenwerking met de bouwpartners door de verschillende expertise in een vroeg stadium te betrekken bij nieuwe plannen. De medewerkers van FD architecten dragen dan ook actief bij aan discussies en kennisuitwisseling over ketenintegratie in de bouw. Voor deze samenwerking maken wij gebruik van de Bouwteam+ filosofie.Voor een echt duurzame en betaalbare insteek van een project zijn zowel de investeringskosten als de exploitatiekosten een belangrijke factor. De gebruiksduur van een gebouw is hierin bepalend. Gemiddeld gaat een gebouw 50 jaar of langer mee. Energiebewust en onderhoudsarm bouwen bespaart elk jaar kosten en levert elk jaar geld op. Nieuwbouw is dus een businesscase met een looptermijn en niet alleen een investeringsmoment. Dit begint met een slim ontwerp, dat door een intelligent ontworpen gebouw slechts de noodzakelijke installatie bevat en gemaakt is van materialen die herbruikbaar zijn en weinig onderhoud vragen. Dit alles binnen een betaalbaar budget, dat is onze uitdaging, zowel voor nieuwbouw als renovatie.Om dit mogelijk te maken en snel de juiste beslissing te kunnen nemen, maken wij gebruik van een zogenaamd Bouw Informatie Model, kortweg BIM. Hierin kunnen alle (bouw)partijen hun gegevens op een centrale plek delen.