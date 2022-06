Groeneweg Van der Meijden Architecten is sinds 1979 gevestigd in de monumentale binnenstad van Dordrecht. Het werkterrein is zeer breed en loopt van verbouwingen voor particulieren tot centrumplannen. Vele kleine en grote sociaal-culturele gebouwen, bibliotheken, kerken, winkelcentra, nieuwbouw in beschermd stadsgezicht en restauraties zijn inmiddels gerealiseerd. Vaak wordt ook de inrichting van zowel de directe omgeving als het interieur door het bureau uitgevoerd.

Bij de totstandkoming van de ontwerpen speelt de ruimtelijke beleving een grote rol. Wat ervaar je als je door de ruimte beweegt. Hoe is het uitzicht, hoe de lichtval. Toetssteen is daarbij steeds: dient de oplossing het menselijk gebruik.

Ook de omgeving waarin een gebouw wordt geplaatst heeft grote invloed op het ontwerp. Bij de gerealiseerde binnenstedelijke projecten is dat goed afleesbaar. Er wordt gezocht naar een architectuurtaal die aansluit bij de historische gelaagdheid van de omgeving zonder een kopie te zijn van het verleden. Een eigentijdse stijl die componenten als schaal, ritme en diversiteit van de bestaande stad in zich opneemt.

Het streven is lang houdbare gebouwen te maken. Dat wordt bereikt door een ambachtelijke uitoefening van het vak. Dat wil zeggen met aandacht voor goede detaillering en materiaalgebruik en een grote betrokkenheid tot en met de uitvoering.

Het resultaat: duurzame gebouwen, prettig om in te verblijven, goed functionerend, van materiaal dat met het verstrijken van de tijd alleen maar mooier wordt.