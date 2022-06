Factor Architecten staat voor duurzame architectuur en stedenbouw gericht op de specifieke situatie en vraagstelling. In de formulering van een helder ontwerpconcept spelen ruimte, routing, structuur, licht en materiaalgebruik een grote rol. Een secure, kostenbewuste en milieubewuste detaillering ondersteunt het ontwerp.

Gesteund door de uitgebreide expertise van ingenieurs- en architectenbureau IA Groep maken we bijzondere projecten in binnen- en buitenland vanuit een professionele benadering. We ontwerpen onder andere woningen, scholen, resorts, utilitaire projecten, interieurs, renovaties en stedenbouwkundige plannen. Het bureau beschikt over ervaren architecten, ontwerpers, projectleiders, kostencalculators, tekenaars, toezichthouders.

Factor Architecten werkt met een kwaliteitscontrolesysteem gebaseerd op de certificering ISO 9001: 2008.