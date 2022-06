Bram Markerink Bouwkunst is een ontwerp en bouwkundig advies bureau gevestigd in Emmen. Ik werk samen met een vaste groep kleine ondernemers om u tijdens het gehele proces, van initiatief tot oplevering van uw gebouw, bij te staan. Uw aanspreekpunt tijdens het proces tot realisatie ben ik.

Bram Markerink Bouwkunst wil gebouwen maken die opvallen door de zorg waarmee ze gemaakt zijn. Elk ontwerp is specifiek voor haar opdrachtgever en plek. Het ontwerp moet slim inspelen op alle aspecten die een rol spelen. De wensen van de opdrachtgever, functionaliteit, omgeving, klimaat, historie, techniek, constructie en budget.

Het gebouw moet niet alleen geschikt zijn voor het gebruik waar het voor bedoeld is (wonen, onderwijs, werk, enz), maar ook haar gebruikers uitdagen, behagen en verrassen. Dat kan door in het ontwerp bewust om te gaan met architectonische middelen zoals ruimtelijkheid, lichtval, daglicht, uitzicht, doorzicht en materiaalkeuze. Als je in Nederland iets wilt bouwen krijg je te maken met een woud aan regels, wetgeving, richtlijnen, beeldkwaliteitsplannen, stedenbouwkundige uitgangspunten, enzovoorts. Om dan toch een gebouw te realiseren dat, buiten dat het voldoet aan al die voorwaarden, ook iets extra’s geeft, is een uitdaging. Een uitdaging die ik graag aanneem. Bij mij gaan deze niet ten koste van de creativiteit, maar wordt er door getriggerd om toch iets bijzonders te maken. Het soort gebouw dat we maken kan in wezen alles zijn. Van schuur tot villa, van verbouw, uitbreiding tot nieuwbouw.

Bij het maken van plannen vind ik het belangrijk dat u een goed inzicht krijgt in hetgeen ik ontworpen heb. Daarom maak ik altijd een 3D model van het ontwerp. Hierdoor ontstaat een ruimtelijk beeld dat voor de meeste mensen beter te begrijpen is dan platte tekeningen. Het 3D model is rondom te bekijken. In- uitzoomen, draaien om het ontwerp is dan mogelijk. Zowel van het interieur als het exterieur. Op deze site ziet u bij de projecten een aantal beelden die gemaakt zijn van een ontwerp.

Na het maken van het ontwerp moet het, afhankelijk van de verschillende factoren, ingediend worden bij de gemeente om een omgevingsvergunning (bouwvergunning) te krijgen. Deze gehele procedure kan ik coördineren. In combinatie hiermee of hierna worden de technische tekeningen opgesteld waarmee een aannemer geselecteerd kan worden en het gebouw gebouwd kan worden. Tijdens het proces van ontwerp tot uitvoering, kan op een aantal momenten een raming van de bouwkosten gemaakt worden. Naarmate het proces vordert wordt het plan steeds gedetailleerder en kunnen de kosten beter ingeschat worden