Meijer & van Eerden: what’s in a name? Het draait allang niet meer alléén om de twee naamgevers Jaap Meijer en Albert van Eerden. Door autonome groei, samenwerking en overname is het bureau uitgegroeid tot een veelzijdig bouwkundig bureau met drie divisies: Architectenbureau, Ingenieursbureau en Bouwkundig adviesbureau. Drie divisies met gespecialiseerde vakkrachten die als een team samenwerken.

Meijer & van Eerden ontwerpt gebouwen, woningen en benzinestations waarin de gebruikers zich thuis voelen. Onze architecten creëren karakter, creatieve meerwaarde en uitstraling. Daarbij letten zij op een evenwichtige afstemming op de omgeving. Onze tekenaars en projectcoördinatoren vormen de degelijke peilers onder ons bureau waardoor wij snel en flexibel kunnen opereren. Onze bouwkundige inspecteurs beoordelen de staat van bestaande bouw en controleren de oplevering van nieuwbouw. Deskundigheid, creativiteit en flexibiliteit zijn de belangrijkste elementen die de kwaliteit en het serviceniveau van ons bureau bepalen. Daarin plaatsen wij de opdrachtgevers centraal. Met onze deskundigheid toetsen wij ieders wensen aan de bouwtechnische kwaliteit, het budget en de verwachte beheer-, onderhoud- en energiekosten. Klinkende namen sieren onze referentielijst. Onder hen bedrijven, projectontwikkelaars en oliemaatschappijen. Directie en medewerkers van onze drie divisies zijn ook u graag van dienst.