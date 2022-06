DESKUNDIG , LAAGDREMELIG & BETAALBARE STYLING - STYLINGPOINT

‘’Stylingpoint haar doel is om een ruimte zo persoonlijk en comfortabel mogelijk te maken voor degene die hem gebruikt. De functies (koken, werken, slapen, relaxen) van de ruimte moeten optimaal benut worden, maar bovenal fijn zijn om in te verblijven. Dit is wat wij realiseren voor u in ieder budget, want styling moet voor iedereen zijn.'' Onze manier van werken is uniek! Wij zijn een online interieur en exterieur bedrijf , Stylingpoint werkt met honderden architecten en stylisten samen, om de perfecte match te vinden voor uw ruimte. U ontvangt van ons 3D tekeningen/filmpje waarmee u naar elke willekeurige winkel kunt of zelfs uw eigen meubels kunt gebruikt.

Voordelen Stylingpoint



- Interieur/exterieurstyling wat voor ieder budget toegankelijk is

- Niet aangesloten bij een meubelmerk, maar een onafhankelijk ontwerp bureau

- Het grootste ontwerp bureau van Nederland

- 100% tevredenheidsgarantie

- 100 % laagste prijsgarantie

- Beste kwaliteit wordt gewaarborgd doordat er een perfecte match gemaakt wordt

- U betaald evenredig naar de vierkante meters