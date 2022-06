Vanuit de filosofie dat een mooi ontwerp tevens gedegen kwaliteit moet bezitten, richt Heart for Gardens tuinen in. Het resultaat: tijdloos design, gevat in de luxe van sterke zichtlijnen, verfijnde details en een warme ambiance. Ultiem woongenot wordt bereikt door lifestyle, interieur, exterieur en de tuin met elkaar te verbinden. Het doel van het jonge bedrijf? “Ontwerpen voor iedereen. Design en kwaliteitstuinen voor een betaalbare prijs”.

Tot zo ver de mooie woorden

De jonge jongens zijn niet de enige die met mooie woorden hun tuinen kunnen omschrijven. “Tijd dus om iets nieuws te vertellen. We zijn een nieuwe generatie, maar daardoor des te ambitieuzer en vooruitstrevender. En concurrerend. Niet alleen in de ontwerpen en prijs, maar ook in de manier van werken. Een klein beetje schoppen tegen de fundamenten van het vak. Het kan allemaal net even wat scherper. Beter luisteren, harder werken, transparant zijn, duidelijke afspraken maken, letten op de details en de klant écht centraal stellen." De creativiteit, no-nonsens houding, gedrevenheid en het vakmanschap zorgen binnen het gehele proces voor professionaliteit waarmee verwachtingen worden overtroffen en droomtuinen worden verwezenlijkt.