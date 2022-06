Bas Vellekoop (1985) streeft met zijn ontwerpen altijd naar duurzame schoonheid en bruikbaarheid. Zijn ontwerpen zijn tijdloos door hun directheid, maar blijven verrassen door het compromisloze aandacht voor detail. Daarbij is de constructie vaak niet alleen zichtbaar, maar ook even bepalend voor de esthetiek als de rest van het ontwerp.

Voor de realisatie van zijn ontwerpen zoekt Vellekoop lokale, hoogst gespecialiseerde vaklieden voor wie het materiaal geen geheimen meer heeft. Om ze vervolgens uit te dagen de grenzen te verkennen van hun mogelijkheden én van het materiaal. Daardoor is de productie van Vellekoops ontwerpen – de mensen en machines – altijd een integraal onderdeel van het ontwerp zelf.