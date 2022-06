Marcotte Style uit Kapellen is dé specialist in het ontwerpen van exclusieve en homogene binnenhuisinterieurdesigns. Dankzij onze passie voor interieur en uitgebreide knowhow verwezenlijken wij steeds de gezellige, unieke en persoonlijke droominterieurs van onze klanten. Jean Jacques Soenen staat aan het hoofd van onze vennootschap en samen met Marcotte Style is hij de voorbije jaren uitgegroeid tot een vaste waarde op vlak van de complete en gedeeltelijke binnenhuisinrichting van restaurants, hotels, huizen, villa’s, appartementen en ambassades in binnen -en buitenland.





Waarvoor kun je bij Marcotte Style terecht?





Je kunt ons inschakelen voor een ruim aanbod aan diverse en uiteenlopende, maar steeds kwaliteitsvolle diensten. Gaande van de volledige verbouwing van je vloeren, plafonds, sanitair en elektriciteit tot het ontwerpen van je binnenhuisinterieur. We voeren deze werken uit van A tot Z. Of je nu graag hulp wenst bij het plaatsen van nieuw meubilair met passende gordijnen en tapijten, het creëren van een nieuwe keuken, slaapkamer en badkamers met dressing of het volledig strippen van woningen met nieuwe vloeren, plafonds, vensters, nieuwe herindeling van de ruimtes, verlichting, pleister-en schilderwerken, onze professionals staan steeds voor je klaar. Ben je een hoteluitbater of de eigenaar van een fantastisch restaurant? Dan is Marcotte Style er ook voor je want wij staan ook in voor de inrichting en aankleding van restaurants en hotels in zowel België als in Nederland, Frankrijk, Duitsland en andere landen.





We staan je niet alleen bij tijdens de uitvoering van deze werken, maar wij hebben ook de nodige op maat gemaakte kasten, stoelen, tafels, sofa's, kantoormeubilair, bedden, keukens, schutters, verlichting, gordijnen, tapijten, sanitair, klinken, zilverbestek en tafelservice in ons aanbod zitten waardoor je je interieur echt volledig af kunt maken. Dit steeds aan een zeer scherpe prijs omdat wij niet werken met tussenpersonen of externe creatievelingen.





Waarom moet je Marcotte Style eens contacteren?





Als je een beroep doet op Marcotte Style voor het ontwerpen van het interieur van je landelijk huis of hedendaags restaurant, dan weet je dat de samenwerking op de meest professionele, kwaliteitsvolle en creatieve manier zal verlopen. Wij werken namelijk met een "no cure pay" arrangement. In eerste instantie wordt er een budgetopgave gemaakt, waarna je, zonder kosten, kunt beslissen of je verder wilt gaan met dat budget of of je aanpassingen wilt aanbrengen in het ontwerp en/of budget. Pas als je 100% tevreden bent, dan begint Marcotte Style aan het voorontwerp. We vragen dus geen vergoeding nog voor dat we een ontwerp getekend hebben. Wij stellen pas een bindend contract op als je het ontwerp goedgekeurd hebt en dus besluit om met ons in zee te gaan. Dankzij die duidelijke en doorzichtige afspraken, ons professioneel en vakkundig arbeidsethos, de aantrekkelijke prijs en de unieke en bijzondere designs, ben je altijd zeker van een homogeen gezellig interieur, waar alles bij elkaar hoort en past.