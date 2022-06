EIKplan architecten bna is een volwaardige partner in het bouwproces. De kracht van het team is een enthousiaste groep goed geschoolde mensen, die de wensen van onze opdrachtgevers vertalen in heldere, functionele en esthetisch verantwoorde, op maat gesneden gebouwen. Belangrijke ontwerp aspecten zijn voor ons: Licht, lucht en ruimte. Hiermee wordt in grote mate de beleving van onze projecten bepaald. Daarnaast staan ook (duurzaam) materiaal gebruik en goed doordachte detaillering bij ons hoog in het vaandel. Door jarenlange ervaring is ons team in staat om snel, flexibel en met een persoonlijke benadering in te spelen op de wensen van onze opdrachtgever, binnen de randvoorwaarden van geld en tijd. Als bureau zijn we aangesloten bij deBond van Nederlandse Architecten (BNA).