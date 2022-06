Archivolt Architectuur Studio bestaat al meer dan 25 jaar en heeft een verscheidenheid aan opdrachten uitgevoerd. Vanuit ons kantoor in de binnenstad van Almelo werken wij aan verbouwplannen en nieuwbouwprojecten van klein tot groot. Ons werkgebied is oost Nederland. Wij streven naar een zakelijke doch wat losse werksfeer met onze klanten, maar het resultaat staat voorop. Dit wordt als zeer prettig ervaren. De lijnen richting de klant zijn kort en zo kunnen wij direct op veranderingen inspelen. De filosofie van ons bureau is eenvoudig en helder. Vanuit het programma van eisen en wensen van de klant proberen we een ruimtelijk model te creëren dat aan deze eisen beantwoordt, zowel op functioneel als op esthetisch vlak. We hanteren hierbij een heldere en duidelijke aanpak en geven aan de klant een professionele begeleiding van ontwerp tot realisatie. Om te beginnen bij een nieuw project wordt er vanuit enkele basisbegrippen gewerkt. Dit kan zijn licht, ruimtelijkheid, doorzichten, contact met de buitenruimte (interieur-exterieur), de (bebouwde) omgeving, de plek van het bouwwerk en de materiaalkeuze. Wij trachten vanuit ons standpunt als ontwerpende partij steeds die meerwaarde te geven aan een ontwerp zodoende dat de klant als uiteindelijke gebruiker van het gebouw deze maximaal kan beleven. Dit alles natuurlijk wel afhankelijk van het gebouw-type. Dit zal niet zo zeer spelen bij een dichte stalen doos die dienst doet als opslag maar des te meer bij een woning of kantoorpand. Elke opdracht is een nieuwe uitdaging voor ons bureau. Een eerste gesprek kost u niets en is geheel vrijblijvend. Maakt u een afspraak of loopt u gewoon binnen, de koffie is klaar.