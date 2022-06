Perida. Handgemaakte topkwaliteit direct uit eigen fabriek. Sinds de oprichting (Amsterdam 1903) heeft Perida zich gespecialiseerd in de productie van design zit-meubels welke voor de klant kunnen worden aangepast. Sinds 2016 zijn we exclusiever dan ooit. Een aantal modellen zijn gerestyled. De rest van de collectie is helemaal van nu. Verder stofferen wij in de luxe jachtbouw, (www.peridamaritime.nl) automotive, privet jets, leisure en hospitality.