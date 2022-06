WAAROM ROELAND THISSEN INSCHAKELEN?

SAMEN

Ontwerpen anno nu doe je samen. De tijd dat de opdrachtgever rustig afwacht, wat de architect uit z'n hoge hoed gaat toveren, is gelukkig echt over. Gezamenlijk zoeken we met een 'open mind' naar het juiste recept voor de opgave. Een goed plan begint met goed naar elkaar luisteren, met de schetsrol op tafel.

RUST EN EENVOUD

In onze dynamische wereld vol met visuele prikkels moet de gebouwde omgeving vooral rust uitstralen. Een gebouw is bij voorkeur eenvoudig van vorm en voegt zich als vanzelfsprekend in zijn omgeving. Een bijzondere vorm of een uitbundige uitstraling komt pas in beeld als daar echt een aanleiding voor is.

RELATIE BINNEN - BUITEN

Een gebouw wordt gemaakt omdat er behoefte is aan binnenruimte. De buitenkant van het woning is dus ondergeschikt aan de binnenkant. Het interieur voegt zich naar de gebruiker en is logisch en ontspannen vormgegeven.

De overgang tussen binnen en buiten bepaalt de architectuur. Balkons, terrassen, overstekken en zonwering worden bij voorkeur mee ontworpen en ingezet als beeldbepalende elementen.

SFEER EN GEVOEL

Een rationele benadering is de basis: van de opgave. Belangrijker is de gezamenlijke zoektocht naar 'het gevoel' van de woning en 'de sfeer' van de ruimtes. Een subtiele mix van warmte en koele materialen moet ervoor zorgen dat een gerealiseerd ontwerp niet alleen goed functioneert, maar ook de zintuigen beroert. De woning moet goed voelen.

NO NONCENCE DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is veel meer als het (opzichtig) toepassen van zonnecollectoren, warmtepompen en een groen dak. Het is cruciaal, dat het volume compact en energiezuinig in elkaar zit. En dat de gevels goed op de zon zijn ontworpen, waardoor er minder energie nodig is voor een comfortabel binnenklimaat. vervangende nieuwbouw kost veel energie. Een gebouw is dus pas echt duurzaam, als de basis voor een lange levensduur aanwezig is. Door een open constructie en een goede maatvoering, kan een gebouw meermalen worden hergebruikt en uiteindelijk zeer duurzaam zijn.

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR:

het ontwerp, de technische tekeningen, de begroting, de Wabo vergunning aanvraag, de brandveiligheid,

eventuele planologische vrijstellingen, de technische omschrijving met tekeningen, de aan-

besteding, de begeleiding tijdens de uitvoering en de oplevering.