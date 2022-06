Buro Ruimte & Groen richt zich als onafhankelijk tuin- en landschapsarchitectenburo op het ontwerp en de vormgeving van de buitenruimte. Het Zeeuwse buro is actief op zowel regionaal als lokaal nivo, met name in Zuid-West Nederland. De werkzaamheden variëren van grootschalige projecten tot particuliere tuinen, zowel in het stedelijke als in het landelijke gebied. Adviezen die het buro verstrekt bestrijken de gebieden visie, ontwerp, planuitwerking (uitvoeringsvoorbereiding, directievoering) en beheer (beplantings- en beheerplannen). Regelmatig wordt met andere disciplines samengewerkt waardoor maximaal ingespeeld kan worden op de vraag van de opdrachtgever.

Specialismen: tuinarchitectuur, landschapsarchitectuur, inrichtingsplan, ontwerp, beplantingsplan, beheerplan, beleidsplan, bestek, directievoering.