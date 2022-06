BOB ARCHITECTUUR

Bob Kip startte in 1985 BOB Architectuur in Parijs.In 2002 verhuisde het bureau vanwege de toename van Nederlandse klanten naar Arnhem. Bob Kip en zijn partner Petra Brons, mode- en interieurontwerpster, vormen een creatief, commercieel team. Zij stellen aan hun ontwerpen een viertal voorwaarden:

1) Het programma van eisen van de opdrachtgever vertalen tot een totaal concept.

2) Verrassende en innovatieve vormgeving, kleuren en materialen.

3) Een sterke samenhang tussen ex- en interieur.

4) Het gebouw moet op alle niveaus werken, esthetisch als functioneel waarbij functie boven de vorm staat.

Zij gebruiken de meest geavanceerde CAD-programmatuur en 3D-modellen om hun ontwerpen op elk gewenst moment en bij iedere variatie te visualiseren. Ook in BIM en Bimx. Hun parool is; snel en ontvankelijk, effectief en wendbaar in alle stadia van concept tot voltooiing.