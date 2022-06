Hozan Zangana (Kirkuk, 1983) studeerde in 2012 af aan de Design Academy Eindhoven. In zijn werk combineert hij zijn facinaties als opgroeiend kind in Irak met ervaringen uit zijn huidige leven in Nederland. Op zoek naar nieuwe vormen en functies gebruikt hij deze twee werelden als inspiratie. Hozan Zangana is een intuïtieve ontwerper en omschrijft zijn proces als: “creating form by letting my heart guide my hands, silencing my mind”.