Archipelontwerpers is een architectenbureau dat integraal de woning, het interieur en de omgeving ontwerpt. Het bureau ois opgericht door Eric Vreedenburghen heeft vele (internationale) prijzen gewonnen. In 2013 was Archipelontwerpers winnaar van het 'Slimste gebouw in Nederland' Hiervoor golden de volgende critieria: flexibiliteit en levensloopbestendigheid, reductie van materiaal, effincientie van het bouwproces en duurzaamheid. Archipelontwerpers is in Nederland onder meer bekend van de Baljurk in Den Haag, de stalen penthouses (luchtgebonden bouwen) in de haven van Scheveningen, de woningbouw die ze samen met VYA in IJburg hebben gerealiseerd en de diverse villa's in Den Haag,Zoetermeer (Steel Study House nr 1), Leeuwarden (Steel Study House nr 2), de 2 proefwoningen voor de toekomst voor Het Dorp in Arnhem en huis Cats in Bergen op Zoom.