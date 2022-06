Colofon

Ien is een ruimtedenker, visualiseert in 3D en transformeert jouw huis

in een thuis waar je je prettig voelt. Met oog voor design en detail en zonder het praktische aspect uit het oog te verliezen. Ien is zelfstandig interieurontwerper en werkt al tien jaar met veel plezier voor bedrijven en particulieren. Niet alleen in haar woonplaats Den Haag, maar door heel Nederland.