Het bureau is actief in de voorbereiding en planvorming, het ontwerp en

de begeleiding van bouwprojecten. Bij het ontwerpen staat het bureau een geïntegreerde aanpak van het ontwerpproces voor ogen, waarbij alle aspecten van het ontwerp- en bouwproces meegewogen worden vanaf het eerste ontwerpidee. Vanuit een analytische benadering wordt gewerkt aan een optimale synthese van ‘ruimte’, functie, constructie, bouwtechniek en bouweconomie.

Het concept ontstaat vanuit een duidelijke visie op de (ruimtelijke) context. De plek en de historie van de plaats zijn een inspiratiebron. Duurzaamheid, hergebruik en flexibiliteit zijn belangrijke uitgangspunten.

Wij maken architectuur die is toegesneden op de wensen van de klant. Het ontwerpen gebeurt in een open proces met de opdrachtgever, waarbij wij streven naar een optimale kwaliteit-prijs verhouding van het te bouwen project. Het realiseren van een gebouw vergt een grote investering. De verantwoordelijkheid die je als architect hebt naar de opdrachtgever, maar ook naar de toekomst, is dat een gebouw lang gewaardeerd moet worden.

Kuiper en Steur hebben vele projecten ontworpen en gerealiseerd. Projecten zoals: kantoren en bedrijfsgebouwen, herbestemmingprojecten, sportaccommodaties, hotels, woningbouw en villa’s, verbouwingen en uitbreidingen van woonhuizen, restauratie en renovatie projecten, interieurs van woonhuizen en winkels (winkels vooral op luchthavens in binnen- en buitenland), kantoorinnovaties/interieurs en datacenters in geheel Europa.