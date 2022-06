Peter van de Water is een meubel en accessoires ontwerper gevestigd in Amsterdam. Zijn ontwerpen vallen op door hun intelligente eenvoud. Soms minimalistisch, dan weer gestileerd figuratief of gelaagd in een structuur. De ontwerpen zijn eigenzinnig maar ook tijdloos. Maar altijd zit er een verrassing in, hoe subtiel soms ook. Peter van de Water ontwerpt en ontwikkeld producten voor verschillende merken zoals Gispen, Cascando, New Duivendrecht, TossB en voor zijn eigen label, By Peter van de Water. Daarnaast werkt hij ook als interieur architect.