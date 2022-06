Aldo van den Nieuwelaar is een systematisch modulair ontwerper, gekarakteriseerd door een geometrische abstractie, door een systematische aanpak en door een minimaal gebruik van beeldmiddelen komt hij tot een verstilder, anoniemer en beter produkt dat langer stand houdt. Niet te modisch. Hij gelooft in evergreens.

Bij het analyseren van zijn ontwerpen komen steeds dezelfde kenmerken naar voren, namelijk eenvoud en helderheid van vorm. Deze ontstaan doordat hij al zijn produkten weet terug te brengen tot hun essentie zonder daarbij de gebruiks-en belevingsaspecten uit het oog te verliezen.

Bij de vormgeving van zijn lampen gaat hij uit van de lichtbron zelf en heeft duidelijk een voorkeur voor diffuus TL licht omdat het gelijkmatig is en minder vertekent. Zoals in de 'Cirkellamp’ en 'Outline’ te zien worden deze lampen meer ervaren als 'lichtobjecten’ met een enorme ruimtelijke werking.

Samenvattend kan gesteld worden dat Aldo van den Nieuwelaar zich in zijn werk vooral toespitst op analytische vormstudies die hij in gebruikssystemen voor de architectuur toepast. Daarbij is zijn werkwijze wat het gebruik van beeldmiddelen betreft vergelijkbaar met die van een minimal-art kunstenaar.

Profiel

1944 geboren te Tilburg

Begint zijn carrière bij architectenbureaus als van Spier en Lammersen Amsterdam en Premsela Vonk Amsterdam, vanaf 1968 eigen bureau eerst in Amsterdam, later New York en Airole (Italië)

Hier volgt een keuze uit de verschillende activiteiten als Docent:

Koninklijke Academie Den Haag

Academie van Bouwkunst Amsterdam

Gastprofessor Universiteit Aken Duitsland

Projecten, zowel zelfstandig als regelmatig in samenwerking met o.a. Willem Sandberg, Benno Premsela, Wim Crouwel:

Provinciehuis Zuid Holland s-Gravenhage

Frans Halsmuseum Haarlem‘

Waterlooplein Metro station Amsterdam

Binnenstad kernwinkelgebied buitenverlichting ontwerp Deventer

Nederlandse inzending Handelsmesse München

KBB hoofdkantoor Amsterdam

Tentoonstellingen en collecties:

Art & Project Amsterdam

Stedelijk Museum Amsterdam

Boymans Van Beuningen Rotterdam

Van Abbe Museum Eindhoven

Philadelphia Museum of Modern Art

MoMA New York

Prijzen:

A.S.I.D. Award New York USA

Resources Counsel Inc. USA

Kho Liang Ie Prijs Vormgeving

Publicaties:

Dutch Design 1945-1987

The Furniture Collection Stedelijk Museum Amsterdam 1850-2000

Moderne Klassieken, Meubels die geschiedenis maken

In licentie:

Pastoe - Utrecht

Artimeta - Heerlen

Lightplanning Van der Stelt - Bavel

Eikelenboom - Amsterdam

NAI - Rotterdam

Teunen&Teunen - Duitsland

Dieudonné - Bergeijk

Danskina - Amsterdam