Arc2 architecten is een innovatief architectenbureau uit Almere, actief in het ontwerpen van aansprekende projecten op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap, brug en infrastructuur. Het bureau ontwerpt Originele huizen voor particuliere opdrachtgevers. Het architectenbureau streeft ernaar de dromen en wensen van de opdrachtgever te transformeren tot aangename en inspirerende ruimten. In een persoonlijke benadering worden de motieven van de opdrachtgever gecombineerd met onze ideeen over het ontwerp en maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden die een locatie te bieden heeft. De creatieve ontwerpen worden vertaald in functionele en degelijke constructies die betaalbaar zijn te realiseren: Originele huizen.

'Wij zien het als een uitdaging om uw wensen en budget te vertalen in een passende oplossing welke op een vanzelfsprekende wijze is geïntegreerd in de context.'