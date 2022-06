House of Thol producten maken een duurzame leefstijl makkelijker en leuker.

​We ontwerpen dingen die je helpen je plant in leven te houden, of je fruit en groente langer vers, waarmee je eenvoudig met een paar bloemen uit eigen tuin een mooi boeket maakt, of waardoor je op een sierlijke manier stekjes kunt laten wortelen.

Samen met partners maken we meubels en verlichting die op sociale en duurzame manier geproduceerd worden van reststromen of materialen met een kleine voetafdruk.

We denken hard na over een efficiënte productie, gebruiken materialen die lang mee kunnen en maken producten die reparabel zijn of waarvan eventuele kapotte onderdelen eenvoudig vervangen kunnen worden.

Eigenlijk maken we gewoon de dingen die we zelf willen hebben.

House of Thol products make green living easier and more fun.

​We design things that help you keep your plants alive or your fruits and vegetables last longer, make it easy to create arrangements with only a few flowers from your garden or that you can use to stylishly grow cuttings or sprout pits.

In collaboration with partners we design furniture and lighting that is produced socially and locally, making use of redundant materials or materials with a small footprint.

We think really hard about efficient manufacturing, use materials that are durable and make products that can be repared or of which broken parts can be easily replaced.

Actually, we just make products we really want to have ourselves.