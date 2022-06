Over Sander Mulder

Geboren in 1978, startte hij in 1996 aan zijn officiele ontwerpopleiding, geinspireerd door de tentoongestelde creativiteit en inventiviteit in zijn jeugdjaren. Het werd al snel duidelijk dat dit zijn levenslange passie zou worden. Zijn succesvol afstuderen aan de Design Academy Eindhoven in 2002 vormde de aanleiding tot het opstarten van zijn eigen ontwerp studio. Altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en inspiraties heeft hij sindsdien gestaag gewerkt aan een uiteenlopende portfolio die verlichting, meubilair en interieur ontwerpen omvat voor internationale klanten en zijn eigen collectie. Zijn werk is een bevestiging van het geloof dat goede concepten alleen in symbiose met een goede uitvoering bestaansrecht hebben. Het onderzoekt nieuwe manie-ren om de constructie, functionaliteit en esthetiek van alledaagse objecten en ruimtes te benaderen. Het resulterende werk is een combinatie van sterke lijnen en subtiele detaillering met innovatieve technieken en gewaagde statements, die niet zelden archetypes en hun interpretaties van de mensheid ter discussie stellen.

Over de studio

Door de jaren heen is Sander Mulder uitgegroeid tot internationaal opererend ontwerpburo, dat zich heeft gespecialiseerd in meubel-, verlichting- en interieurontwerp. Onze karakteristieke ontwerpen hebben inmiddels hun sporen nagelaten in huizen, gallerieen en musea over de gehele wereld.

Wij werken voor u

Omdat we geloven dat goede conceptuele vaardigheden overal op kunnen worden toegepast, en dat nieuwe ervaringen creativiteit stimuleren. Hoewel wij gespecialiseerd zijn in meubel-, verlichting- en interieurontwerp, werken we graag aan uiteenlopende ontwerpopdrachten. Wij zijn in staat (uw) projecten van innovatief concept tot eindproduct te brengen, met inachtname van de hoogste kwaliteitsstandaarden. Onze onconventionele denkwijze heeft zichzelf over de jaren voor talloze internationale klanten bewezen.

Wij werken voor onszelf

Zonder de noodzaak te voldoen aan andere verwachtingen dan die van onszelf, verdiepen wij ons in allerlei onderwerpen. Geinspireerd en verfrist worden onze resulterende dromen middels hoogstaand vakmanschap omgezet in realiteit. Terwijl we de focus leggen op kwaliteit in plaats van kwantiteit produceren wij exclusieve (en soms gelimiteerde) oplages van onze ontwerpen, en leveren deze direct aan u, wereldwijd.