2D&W is een creatief bedrijf, gespecialiseerd in het ontwerpen en maken van meubels en interieurs voor particulieren, bedrijven, overheid, ontwerpers, architecten.

2D&W was gevestigd in de binnenstad van Amsterdam, midden in de Jordaan, maar is per 2016 verhuisd naar een industrieterrein, Kabelweg 38. In de ruime goed georganiseerde en overzichtelijke werkplaats werken zes tot tien mensen aan het realiseren van uw dromen. Er wordt gebruik gemaakt van moderne technieken voor het ontwerpen en presenteren van meubels wat gecombineerd wordt met degelijke vakbekwaamheid en ervaring in de productie. Voor de uitvoering van werkzaamheden die we niet zelf kunnen uitvoeren heeft 2D&W een uitgebreid netwerk van toeleveranciers opgebouwd.