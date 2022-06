Een droomhuis ziet er voor iedereen anders uit. Vast staat dat wij ons thuis gelukkig willen voelen. Een veilige haven om bij te komen van een drukke dag, om samen te zijn met het gezin, om hobby’s uit te oefenen of om geconcentreerd te werken.

Als u ervoor kiest om uw woning zelf te bouwen, weet u zeker dat al uw woonwensen gerealiseerd worden. Engelman Architecten ontwerpt en begeleidt al 35 jaar droomhuizen. Van een verbouwing van een bestaande woning tot een compleet nieuw huis op een lege kavel.

Tijdloze schoonheid



Veel van onze huizen zijn onderscheiden met het label ‘Premium’, omdat mensen er zo graag wonen en de huizen in de loop der jaren aan actualiteit niets hebben ingeboet. Engelman Architecten is altijd een beetje wars geweest van al te modieuze ontwerpen en woontrends. Wij zoeken het meer in elegantie, schoonheid en duurzaamheid. Woningen die meegaan met de tijd en die hun waarden behouden. Voor de bewoner én de toekomstige bewoner. Niets is namelijk zo veranderlijk als het gebruik van een ruimte. Juist door ook betrokken te zijn bij de uitvoering hebben wij optimale invloed op de esthetiek van het huis.

Van idee tot eindresultaat

Zelf bouwen is een intensief en spannend proces. De keuze voor een architect is heel belangrijk. Een architect is uw vertrouwenspersoon tijdens het hele traject. Uiteraard zorgt de architect voor een ontwerp waarin al uw wensen terugkomen. Maar ons werk bestaat uit veel meer. Wij adviseren u in het voortraject, regelen vergunning, beoordelen offertes van aannemers en wij begeleiden de bouw tot en met de oplevering. Zo besparen wij u veel zorgen, tijd en geld.

Engelman Architecten is aangesloten bij de Branchevereniging van Nederlandse Architecten.