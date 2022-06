2016 is het jaar dat ik gestart ben met mijn eigen architectenbureau, 10voor2 Architecten. Na een studie bouwkunde op de hogeschool Enschede, gevolgd door een studie bouwkunde - architectuur op de universiteit Delft en ruim 15 jaar werkervaring bij architectenbureau en projectontwikkelaar vond ik dat de tijd rijp was om mijn eigen weg te zoeken in het vak.

Een eigen weg met een eigen visie op architectuur en het functioneren van de architect in het bouwproces. Een nieuw en jong bureau, dat werkt zonder ingesleten patronen en dat flexibel is in zijn aanpak van het ontwerp- en bouwproces. De teamgedachte is belangrijk bij 10voor2. Het traject van initiatief tot het uiteindelijke bouwen is een proces waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn die allemaal hun inbreng hebben. Vanuit die gedachte praat ik niet graag in enkelvoud over het bouwproces; niemand kan uiteindelijk alles alleen. Bouwen is teamwerk!

Wij staan dan ook voor optimale dienstverlening en tevreden klanten. Opdrachtgevers die terug kijken op een prettig proces met heldere communicatie en een goed eindresultaat. De klant staat bij ons centraal!

Die dienstverlening staat voorop bij 10voor2. De architect is er niet alleen voor om een passend ontwerp te maken, maar ook om het bouwproces te sturen en te begeleiden. Bij 10voor2 nemen we dan ook graag de tijd voor u. Dat is ook één van de gedachtes achter de naam 10voor2: het gevoel van ‘de tijd nemen’ voor opdrachtgever.